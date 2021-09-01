سيول تدعو بيونج يانج للمشاركة بمبادرة «تعاون شمال شرق آسيا من أجل الأمن الصحي»

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دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الدول المشاركة في مبادرة «تعاون شمال شرق آسيا من أجل الأمن الصحي»، للتعاون لتشجيع كوريا الشمالية على المشاركة في هذه المبادرة.

وخلال الاجتماع الرابع للدول المشاركة في المبادرة ،قال النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونغ مون، إن مشاركة كوريا الشمالية في مبادرة التعاون الإقليمية ستسهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

واتفق المشاركون على بذل مزيد من الجهد لإحراز تقدم ملموس مثل التوسع التدريجي في التخزين المشترك للإمدادات الطبية وإقامة ندوة عبر الإنترنت للتدريب المشترك لمكافحة فيروس كورونا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 217 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفاة منذ انتشار الجائحة.