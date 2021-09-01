ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بحوزته 120 كيلو بانجو

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطل - له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من طلقات خرطوش - مبلغ مالى - هاتف محمول - سيارة) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع .