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حبس عاطل انتحل صفة موظف لتزوير محررات حكومية وترويجها علي عملاءه بالإسكندرية

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حبس عاطل انتحل صفة موظف لتزوير محررات حكومية وترويجها علي عملاءه بالإسكندرية حبس عاطل انتحل صفة موظف لتزوير محررات حكومية وترويجها علي عملاءه بالإسكندرية

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قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير مستندات حكوميه وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، وانتحال صفة موظف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى مباحث التزيف لفحصها.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية «له معلومات جنائية» بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية منتحلاً صفة مسؤول بإحدى الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر على مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، ومجموعه من عقود تأسيس الشركة «مزورين بالكامل» و2 كارنيه «مزورين» بإسم المتهم منسوب لإحدى الجهات، كما تم ضبط الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير و3 هواتف محمول، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الاثم.
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بإستخدام تلك الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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