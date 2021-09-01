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حبس شاب متهم بمعاكسة فتاتين بالطريق العام في الشرقية

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حبس شاب متهم بمعاكسة فتاتين بالطريق العام في الشرقية حبس شاب متهم بمعاكسة فتاتين بالطريق العام في الشرقية

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قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة اتهامه بمعاكسة فتاتين أثناء سيرهن بالطريق العام بإحدى قرى مركز الزقازيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بقيام عدد من أهالي قرية كفر مكاوي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالتحفظ على شاب لقيامه بمعاكسة الفتيات أثناء سيرهن في شوارع القرية.

وتبين من التحريات صحة ما جاء في البلاغ، وأن الشاب المتهم يستقل دراجة بخارية ويقوم بمعاكسة الفتيات، وأنه أثناء معاودته لمعاكسة فتاتين بالطريق الزراعي بالقرية، تم مطاردته من قبل الأهالي والتحفظ عليه بعدما استنجدت الفتيات بالمارة، وتم تسليمه للشرطة.

وبفحص الشاب تبين أنه يبلغ من العمر 24 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز ههيا، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

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