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تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه.. زيادة 4 طرازات لـ «سيات»

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تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه.. زيادة أسعار 4 طرازات لـ «سيات» تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه.. زيادة 4 طرازات لـ «سيات»

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كشفت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سيارات سيات في عن أحدث قائمة الطرازات المقدمة محلياً، وبحسب قائمة الوكيل المحلى ارتفعت أسعار أربع طرازات لسيات وهى تراكو وإبيزا وأرونا وأتيكا، وتراوحت زيادات الأسعار بين 5 آلاف و١٠ آلاف جنيه.

ونستعرض فيما يلى الأسعار الجديدة لسيارات سيات:

الرياضية متعددة الاستخدامات تراكو، ارتفعت أسعار جميع فئاتها 10 آلاف جنيه لتقدم بسعر رسمى يبدأ من 545 ألف جنيه، 595 ألف جنيه للفئة الثانية، 645 ألف جنيه للثالثة، الفئة الرابعة الأعلى تقدم مقابل 675 ألف جنيه بعد الزيادة. سيات إبيزا قدمت بزيادة ثابتة ٥ آلاف جنيه لجميع الفئات.

أصبحت تبدأ من 275 ألف جنيه، 340 ألف جنيه للثانية، 355 ألف جنيه للثالثة الأعلى تجهيزًا.

سيات أرونا أصبحت تقدم بسعر رسمى يبدأ من 315 ألف جنيه بزيادة ٥ آلاف جنيه، الفئة الثانية 355 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه، الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً بعد الزيادة قدمت بسعر رسمى 375 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه. جميع فئات سيات أتيكا قدمت بزيادات ثابتة في الأسعار بقيمة 10 آلاف جنيه.

أصبحت تقدم بسعر رسمى يبدأ من ٤٤٥ ألف جنيه، الفئة الثانية قدمت مقابل 495 ألف جنيه، الفئة الثالثة 560 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا قدمت طرازات مقابل 570 ألف جنيه بعد الزيادة.

المصرى اليوم

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