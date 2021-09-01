«الخد الآخر» يحصد جائزة أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان عمان السينمائي

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حصد فيلم «الخد الآخر» إخراج ساندرو كنعان بجائزة أفضل فيلم عربي روائي قصير من مهرجان عمان السينمائي الدولي بدورته الثانية.

وتدور أحداث الفيلم عقب تعرض ابنة «نشأت» لهجوم شرس من كلب الجيران، عليه أن يواجه الادعاءات، فلا يجد أمامه سوى تفريغ غضبه على الجاني، في حكاية عن الشعور بالذنب، والتوبة، والانتقام!.



الفيلم بطولة طارق عبدالعزيز، درة يوسف، سيناريو ساندرو كنعان وأحمد غنيمي، مدير التصوير جويدو ريموندو .

وكان الفيلم قد شارك في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي أكتوبر الماضي.