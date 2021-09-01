أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الخد الآخر» يحصد جائزة أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان عمان السينمائي

Print
«الخد الآخر» يحصد جائزة أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان عمان السينمائي «الخد الآخر» يحصد جائزة أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان عمان السينمائي

لاقتراحات اماكن الخروج

حصد فيلم «الخد الآخر» إخراج ساندرو كنعان بجائزة أفضل فيلم عربي روائي قصير من مهرجان عمان السينمائي الدولي بدورته الثانية.
وتدور أحداث الفيلم عقب تعرض ابنة «نشأت» لهجوم شرس من كلب الجيران، عليه أن يواجه الادعاءات، فلا يجد أمامه سوى تفريغ غضبه على الجاني، في حكاية عن الشعور بالذنب، والتوبة، والانتقام!.


الفيلم بطولة طارق عبدالعزيز، درة يوسف، سيناريو ساندرو كنعان وأحمد غنيمي، مدير التصوير جويدو ريموندو .
وكان الفيلم قد شارك في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي أكتوبر الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)