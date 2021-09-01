«أفريقية النواب» تطالب المجتمع الدولي بالعمل على خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا

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طالب النائب رزق جالى وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، المجتمع الدولى بدعم ومساندة البيان الختامى لوزراء خارجية دول جوار ليبيا خاصة فيما يتعلق بخروج المرتزقة والقوات الاجنبية من داخل ليبيا لتنفيذ دعوة وزراء خارجية دول الجوار الليبى في البيان الختامى للاجتماع بضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم مع مشاركة دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.

كما طالب «جالى»، في تصريحات له اليوم الاربعاء، المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله دعم تأكيد وزراء خارجية دول الجوار الليبى على ضرورة التنفيذ الفعلى للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وانجاز المصالحة الوطنية.

وأضاف أن ما جاء في البيان الختامى خاصة التأكيد على الأهمية القصوى لإنجاز مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعى الاتحاد الإفريقى ودول الجوار الليبي امر عاجل وهام، مرحبا بجهود فريق الاتحاد الإفريقى الرفيع المستوى المعنى بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقى من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار مؤكداً أن البيان الختامى يتمشى مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لايجاد حلول سلمية للقضية الليبية حتى يعود الامن والاستقرار لليبيا والشعب الليبي الشقيق.