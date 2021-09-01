مرسيدس-بنز إيجيبت تطلق GLS الجديدة المجمعة محليًا.. أفخم سياراتها الـ SUV

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تتوسع مرسيدس-بنز ايجيبت في فئة سيارات الـ SUV الفاخرة بإطلاق السيارة GLS الجديدة لأول مرة في السوق المصرى. يتم طرح السيارة من خلال الموديل GLS 580 4MATIC المجمع محليًا، ومن المتوقع أن تصبح سيارة رائدة في فئة سيارات الـ SUV الفاخرة في السوق المحلى. تُعد مرسيدس-بنز GLS الجديدة أكبر سيارات الـ SUV وأكثرها فخامة، نظرًا لما تتمتع به من رحابة داخلية غير مسبوقة. بالإضافة لذلك، يعتمد المظهر الخارجى القوى للسيارة على أبعادها المذهلة.

فالصفوف الثلاثة الخلفية التي تضم مقاعد كهربائية قابلة للتعديل، ومقاعد السيارة السبعة تمنح الركاب راحة استثنائية أثناء الركوب. تتمتع السيارة مرسيدس-بنز GLS 580 4MATIC الجديدة بباقة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، بداية من المحرك المكون من 8 سلندرات والمدعم بنظام كهربائى 48 فولت، ونظام 4MATIC للدفع الكلى للعجلات، إلى جانب العديد من الخصائص والمزايا المتطورة، بما في ذلك نظام MBUX للمعلومات والترفيه مع إمكانية التحكم فيه بالإيماءات، وتابلت MBUX سبعة بوصة منفصل في الخلف، ونظام عرض معلومات على الزجاج الامامى (HUD)، والمقاعد المكيفة المزودة بوظائف التدليك، وعتب صعود السيارة المضيء، والعرض الضوئى لنجمة مرسيدس-بنز عند فتح باب السيارة. إنّ إطلاق السيارتين GLS 580 4MATIC وGLE 450 4MATIC يدشن عودة التجميع المحلى لسيارات مرسيدس-بنز بالسوق المصرى، وهو ما يُعد انجازًا هامًا للنجمة الفضية في مصر، ويأتى استكمالًا لمكانتها الريادية في سوق السيارات المحلى.

التصميم الخارجى: حضور طاغي وقوي

فخامة متطورة على الطرق المعتادة والوعرة: هذه هي الرسالة التصميمية المُميِزة للسيارة GLSالجديدة. إنّ الشكل الجمالى الرائع للسيارة على الطريق يعتمد على الأبعاد الكبيرة التي تتمتع بها. فالتصميم الخارجى للسيارة يتألق بحضور طاغى، وهو ما تؤكده العناصر التصميمية التي تم تزويد السيارة بها مثل عجلات AMG قياس 21 بوصة وشبكة الرادياتير المُميِزة لسيارات AMG والتصميم الرائع الأمامى الذي يمكن تمييزه ليلًا ونهارًا. مثل الـ S-Class، فقد تم تزويد السيارة GLS بإضاءة نهارية من خلال 3 مجموعات من كشافات LED. تتمتع السيارة أيضًا بإنسيابية مذهلة في فئتها، وهى فئة سيارات الـ SUVالفاخرة الكبيرة. إنّ الانسيابية المبهرة للسيارة تساعد أولًا في تقليل استهلاك الوقود وثانيًا تقليل الضجيج داخل السيارة.

التصميم الداخلى: تجسيد للفخامة والتطور

يدمج التصميم الداخلى للسيارة GLS الجديدة بين الخصائص الجمالية التي تنطق بالرقى لسيارات الصالون، والأداء العملى المميز لسيارات الـ SUV خاصة مع تجهيز السيارة الجديدة بباقة متكاملة من أحدث التقنيات الرقمية، وبالتالى تتمتع السيارة GLS الجديدة بأفضل ما يميز الفئتين. السيارة مزودة أيضًا بـمقابض اليد بالتابلو الأوسط كأحد الخصائص العريقة لسيارات الطرق الوعرة، مع استخدام أرقى الخامات والمواد فائقة الجودة في تصنيع الأسطح الجلدية ومفاتيح التحكم وشاشات العرض، بما يعكس دقة الصنع التي تراعى كافة التفاصيل. من ناحية أخرى، تم تزويد السيارة GLS الجديدة بأعلى معايير الراحة بما في ذلك شاشة العرض الكبيرة وواجهة مستخدم MBUX التي يمكن التحكم فيها بالإيماءات، وأبواب السيارة التي يتم اغلاقها كهربائيًا، هذا إلى جانب حامل الأكواب الذي يمكن التحكم في درجة حرارته. وبالإضافة لذلك، تتميز السيارة GLS الجديدة بالإضاءة المحيطية التي تميز مرسيدس-بنز، والسقف البانورامى، ونظام Burmester® الصوتى المحيطى.

إنّ السيارة GLS تدلل ركابها وخاصة الجالسين في المقاعد الخلفية، حيث توفر لهم باقة من المزايا الرئيسية مثل نظام MBUX للترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشتين تعملان باللمس قياس 11.6 بوصة، وباقة Rear Comfort Package Plus التي تتضمن تابلت منفصل للتحكم في وظائف الراحة والترفيه من المقاعد الخلفية مباشرة، والشحن اللاسلكى للهواتف المحمولة في الأمام والخلف. كما توفر المقاعد المريحة متعددة الوظائف في السيارة GLS أقصى مستويات الرفاهية والاسترخاء أثناء الجلوس. من ناحية أخرى، تم تزويد المقاعد في الأمام والخلف بوظائف التدليك، ويمكن استخدام نظام التهوية والتدفئة عند الرغبة. يمكن أيضًا طى المقاعد الخلفية الكهربائية بضغطة زر واحدة، بالإضافة لخاصية الدخول السهل EASY-ENTRY والتى تسهل دخول وخروج الركاب من المقعدين الفرديين في الصف الثالث.

أداء مبهر بدعم EQ Boost

السيارة مرسيدس-بنز GLE 580 4MATIC مزودة بمحرك سعة 4.0 لتر 8 سلندر والمدعم بنظام كهربائى 48 فولت. المحرك قادر على توليد 489 حصان مع عزم دوران 700 نيوتن متر، بالإضافة لعزم دوران إضافى 250 نيوتن متر وقدرة 22 حصان ناتجة عن دفعة كهربائية EQ Boost تعمل لفترات قصيرة متقطعة.

وبفضل هذا المحرك القوى بصوته المميز، تتسارع السيارة من صفر إلى100 كم/ ساعة بكل سلاسة خلال 5.3 ثوانى فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/الساعة. ويتم نقل هذه القوة الهائلة لنظام MATIC4 للدفع الكلى للعجلات، عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكى من طراز G-TRONIC9 بما يتيح للسيارة السير بسرعة وثبات تام على الطرق العادية والوعرة. من ناحية أخرى، تتميز GLS أيضًا بنظام التعليق الهوائى AIRMATIC مع نظام Adaptive Damping System، والذى يتكيف مع حالة الطريق وظروف القيادة بصورة لحظية. ويحافظ نظام التعليق الهوائى على ثبات وارتفاع السيارة بغض النظر عن حمولتها.

أنظمة القيادة الذكية

تضم السيارة GLS الجديدة باقة من خصائص الأمان وأنظمة المساعدة على القيادة مثل نظام ATTENTION ASSIST، ونظام التحكم في القيادة على المنحدرات Downhill Speed Regulation (DSR)، ونظام المساعدة على ركن السيارة مع PARKTRONIC وActive Parking Assist بمساعدة كاميرا 360 درجة التي تعمل بخاصية Bird’s-eye View، بالإضافة لنظام PRE-SAFE® ونظام المساعدة على التوقف Active Breaking Assist. كذلك توفر الكشافات الأمامية من طراز ULTRA RANGE MULTIBEAM LED أفضل مستوى رؤية لقائد السيارة.