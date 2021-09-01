أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نقيب المحامين : لن تكون هناك مراكز قوى في عهدي

Print
نقيب المحامين : لن تكون هناك مراكز قوى في عهدي نقيب المحامين : لن تكون هناك مراكز قوى في عهدي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بيانا أوضح فيه أن شباب المحامين المتعاونين مع المكتب الفني للنقابة العامة متطوعون ولا يتقاضون جنيها واحدا من نقابة المحامين تحت أي توصيف.

وأكد نقيب المحامين في بيانه أنه لم ولن توجد هناك مراكز قوى في عهده بنقابة المحامين، وجاء بنص البيان: «الزملاء الشباب المحامون المتعاونون مع المكتب الفنى للنقابة العامة، وهم مصطفى الهوارى، ومحمود سلامة، ومحمد رضا، ورانيا إبراهيم، جميعا متطوعون لم يتقاضوا، ولا يتقاضون، ولن يتقاضوا جنيهًا واحدًا من نقابة المحامين تحت أي توصيف». وأضاف البيان: «لا توجد مراكز قوى ولن توجد في عهدي بنقابة المحامين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)