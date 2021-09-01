نقيب المحامين : لن تكون هناك مراكز قوى في عهدي

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بيانا أوضح فيه أن شباب المحامين المتعاونين مع المكتب الفني للنقابة العامة متطوعون ولا يتقاضون جنيها واحدا من نقابة المحامين تحت أي توصيف.

وأكد نقيب المحامين في بيانه أنه لم ولن توجد هناك مراكز قوى في عهده بنقابة المحامين، وجاء بنص البيان: «الزملاء الشباب المحامون المتعاونون مع المكتب الفنى للنقابة العامة، وهم مصطفى الهوارى، ومحمود سلامة، ومحمد رضا، ورانيا إبراهيم، جميعا متطوعون لم يتقاضوا، ولا يتقاضون، ولن يتقاضوا جنيهًا واحدًا من نقابة المحامين تحت أي توصيف». وأضاف البيان: «لا توجد مراكز قوى ولن توجد في عهدي بنقابة المحامين».