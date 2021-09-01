مطالبة برلمانية بتعميم قرار تغريم الـ «توك توك» 10 آلاف جنيه في الشوارع الرئيسية

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعميم القرار الذي اصدره اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتغليظ عقوبة سير مركبات التوك توك والتروسيكل التي تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش، بدفع غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً .

وقال «زين الدين» في بيان له اليوم الاربعاء إن التوك توك اصبح واقعاً وواحداً من اهم وسائل النقل في مصر ونحن لسنا ضد استخدامه ولكن يجب وضع الضوابط والشروط الحاسمة لتقنين اوضاع التوك توك وفى مقدمتها عدم تشغيله إلا بعد اصدار تراخيص له ولقائده تكون مماثلة لتراخيص السيارات خاصة أن حوادث التوك توك ارتفعت بشكل خطير، وضرورة تحديد خطوط سير التوك توك على مستوى جميع المحافظات والمدن والاحياء والمراكز والقرى مع الحظر النهائى لتشغيله داخل الطرق الصحراوية والميادين العامة والشوارع والمحاور الرئيسية وكورنيش النيل والطريق الدائرى وغيرها من المناطق الاستراتيجية والمهمة لتوافر وسائل النقل بها .

واشار إلى اهمية تعليمات وتحذيرات محافظ الاسكندرية الحاسمة بأن يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوك توك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش وتكليفه لرؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين .