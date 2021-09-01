أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

سيسوكو ينتقل من توتنهام إلى واتفورد

Print
سيسوكو ينتقل من توتنهام إلى واتفورد سيسوكو ينتقل من توتنهام إلى واتفورد

انتقل لاعب الوسط الدولي الفرنسي موسى سيسوكو من توتنهام الإنكليزي إلى مواطنه واتفورد لمدة عامين، بحسب ما أعلن الفريقان.


قال واتفورد في بيان الجمعة: "يسعد هورنتس الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي المخضرم كثيراً موسى سيسوكو من توتنهام".

سيسوكو (32 عاماً) الذي نشأ في تولوز، انضمّ إلى توتنهام عام 2016 من نيوكاسل الإنكليزي أيضاً، وحمل ألوان سبيرز في 202 مباراة في مختلف المسابقات.

قدّم أفضل مواسمه مع نادي شمال لندن في 2018-2019، وكان دوره رئيساً في بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام ليفربول صفر-2.

خاض 70 مباراة مع منتخب فرنسا، خصوصاً مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016 و2020.

وقد يحمل ألوان فريقه الجديد الأحد خلال زيارة واتفورد لتوتنهام بالذات ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي.

وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
محمد علي الجويني ينتقل الى البطولة المصرية

محمد علي الجويني ينتقل الى البطولة المصرية

مهدي الرصايصي ينتقل الى فريق النجف العراقي

مهدي الرصايصي ينتقل الى فريق النجف العراقي

ريبيري يلتحق بفريق وجدي كشريدة

ريبيري يلتحق بفريق وجدي كشريدة

وفاق سطيف يتفق مع المدرب نبيل الكوكي على مواصلة المشوار

وفاق سطيف يتفق مع المدرب نبيل الكوكي على مواصلة المشوار