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تعرف على قرعة مجموعات الدوري الأوروبي

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تعرف على قرعة مجموعات الدوري الأوروبي تعرف على قرعة مجموعات الدوري الأوروبي

سحبت منذ قليل قرعة دور المجموعات مسابقة الدوري الأوروبي وأسفرت عن النتائج التالية.

 

المجموعة الأولى: ليون - رينجرز - سبارتا براغ - بروندبي.

المجموعة الثانية: موناكو - أيندهوفن - ريال سوسييداد - شتورم غراتس.

المجموعة الثالثة: نابولي - ليستر سيتي - سبارتك موسكو - ليغيا وارسو.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس - أينتراخت فرانكفورت - فنربهتشه - أنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو - لوكوموتيف موسكو - مرسيليا - غلطة سراي.

المجموعة السادسة: براغا - النجم الأحمر - لودوغوريتس رازغراد - ميتييلاند.

المجموعة السابعة: بايرن ليفركوزن - سلتيك - ريال بيتيس - فيرينتسفاروشي,

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب - جينك - وست هام يونايتد - رابيد فيينا.

كوورة

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