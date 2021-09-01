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هندرسون بجدد عقده رسميا مع ليفربول

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هندرسون بجدد عقده رسميا مع ليفربول هندرسون بجدد عقده رسميا مع ليفربول

أعلن ليفربول اليوم الثلاثاء، أنه مدد عقد نجمه وقائده جوردان هندرسون، ليبدد الشكوك حول مستقبله بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يكشف ليفربول عن مدة التعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن هندرسون سيبقى في ملعب "أنفيلد" حتى 2025.رسميا.. ليفربول يمدد عقد قائده هندرسون

أعلن ليفربول اليوم الثلاثاء، أنه مدد عقد نجمه وقائده جوردان هندرسون، ليبدد الشكوك حول مستقبله بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يكشف ليفربول عن مدة التعاقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن هندرسون سيبقى في ملعب "أنفيلد" حتى 2025.


وانضم هندرسون (31 عاما) إلى ليفربول في 2011، وخاض معه 400 مباراة تقريبا، وحمل شارة القيادة في 2015، وساهم في تتويج الفريق بلقبه السادس بدوري أبطال أوروبا في 2019، وبأول ألقابه في الدوري الإنجليزي خلال 30 عاما في 2020.

وقال هندرسون في بيان "أتشرف بالطبع وأفتخر جدا بمواصلة رحلتي هنا".

وأضاف "من المذهل إتمام الأمر والتركيز فقط في المضي قدما بالمستقبل. أنا في مكان مختلف بالطبع كلاعب وإنسان منذ أول خطوة لي هنا".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي عقب التعادل 1-1 مع تشيلسي مطلع الأسبوع، وسيزور ليدز يونايتد في الـ12 من سبتمبر المقبل عند استئناف المسابقة بعد فترة التوقف الدولي.

المصدر:  وكالات

كوورة

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