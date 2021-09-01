مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في الشرقية ( التفاصيل )

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصر اجرامي شديد الخطورة، عقب تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في الشرقية، وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة .

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم في بلبيس بمحافظة الشرقية) سبق إتهامه في 5 قضايا (سلاح وذخيرة، مخدرات، حريق عمد) ومحكوم عليه بالسجن 18 سنة في جنايتى» مخدرات، إستعمال قوة، بالتردد على منطقة المزارع بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية والإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة«

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف بمأمورية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى.. ولدى إقتراب القوات من المنطقةومشاهدته لها بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعه وتم العثور بجواره على (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات النارية– كمية من المواد المخدرة «هيروين، حشيش، بانجو»- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- سيارة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».