أحدهم استخدم إشارات غير لائقة..الجمهور يصف خلافات مطربي المهرجانات بـ«خناقات شوارع»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بقدر ما انتشرت أغاني المهرجانات الشعبية، خلال الأعوام الأخيرة، ووصلت نسب المشاهدات لها ملايين على «يوتيوب»، كان لمغنيي المهرجانات الشعبية نصيب كبير في المنافسات والصراعات والأزمات فيما بينهم، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة وصف الجمهور لها بأنها «خناقات شوارع» على طريقة المهرجانات الشعبية.

وفجر مطربي المهرجانات حسن شاكوش، ورضا البحراوي، أزمة جديدة، قبل أيام، وخرج كل منهما للرد على الأخر خلال بث «فيديو» عبر حسابهما الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد الحفل الأخير الذي جمع بينهما في الساحل الشمالي منذ أيام، وشهد تراشقا وشتائم من الطرفين.

ورد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على المطرب رضا البحراوي، وذكر «شاكوش» من خلال لايف عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً:«صباح الخير على كل إخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، مش ينفع إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حاطة العدة بتاعتها في نمرتي، والأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي».

وواصل «شاكوش» :«بلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود، وبعد ما خلصت أخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومش رضيت اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني».

وظهر «البحراوي» في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أنا محترم ومش هغلط فيك وهأخد حقي من نقابة المهن الموسيقية بالقانون، الناس كلها بتحبني وانت عارف«.

وحدثت مشاجرة حسن شاكوش، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، في حفل غنائي بالساحل الشمالي، على المسرح، وتدخل زميلهما حمو بيكا لمحاولة إنهاء الخلاف، وقد بدأت الأزمة عندما صعد حسن شاكوش على المسرح، في الوقت نفسه كانت فرقة رضا البحراوي على المسرح، بينما أصر شاكوش أنه لم يكمل فقرته إلا بعد خروج فرقة البحراوي من المسرح، وحاول حمو بيكا تهدئة الأمر، بينهما ليكمل شاكوش حفله الغنائي في هدوء .

وفوجئ حسن شاكوش بصعود فرقة رضا البحراوي على المسرح قبل أن ينهي حسن شاكوش فقرته الغنائية، وهو ما أثار غضب شاكوش، ووجه لهم إشارات خارجة وغير لائقة في حفل عام، ومن هنا انهال السباب بينه وبين فرقة رضا البحراوي.

ومن الأزمات الشهيرة أيضاً بين مطربي المهرجانات، الأزمة التي وقعت بين عمر كمال وحمو بيكا، بعدما هاجم الأخير الأول في تصريحات تليفزيونية، قائلا: «إن بيكا لا يجيد الغناء ولا يغني وهو كاركتر فقط»، ورد عليه بيكا وأعلن أنه لن يغني معه مجددا.

وايضاُ الأزمة التي وقعت العام الماضي بين حسن شاكوش وعمر كمال بعد نجاح مهرجان «بنت الجيران»، ونبعت المشكلة بعدما حاول شاكوش أثناء ظهوره الإعلامي المتكرر في كل اللقاءات الإعلامية تجاهل كمال، وتجنب الحديث عنه.

ورد عليه عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «مهما حاولت تبعدني عن الصورة، في برامج ومقابلات وأخبار وكل حتة، الناس عارفة كويس جدا مين بيغني إيه وعارفة إن (سكر محلي محطوط على كريمة) (بنت الجيران شغلالي أنا عنيا)، كوبليهات عمر كمال، المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة، حور وغير عناوين وخد تعب غيرك، ربنا الغني عن كل حاجة.

بيكا و عمر و شاكوش

ومن الأزمات التي كان بطلها مطربي المهرجانات أيضا أزمة حمو بيكا وحسن شاكوش العام الماضي أيضا، بعدما وقع بينهما خلاف نتيجة انفصال الثنائي بعد نجاح أغنية «بنت الجيران»التي غناها شاكوش مع عمر كمال، وظهر شاكوش في البرامج التلفزيونية وهو يغني لعبدالحليم حافظ وهاني شاكر وتجاهل غناء المهرجانات.

وسخر «بيكا» من شاكوش بسبب هذا الأمر، ورد الأخير من خلال خاصية «الأستوري»، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مؤكداً على أنه لا يعمل في فرقة موسيقية وأنه يعمل بمفرده، ولا يسافر مع أحد في حفلاته الغنائية .

مطربي المهرجانات

ورد عليه «بيكا» وأوضح أنه سبب شهرة حسن شاكوش، وأنه يغني منذ سنوات طويلة ولم يعلم به أي شخص ولم يتم استضافته في أي برنامج تلفزيوني إلا بعد أن ظهر معه في أغنياته الأخيرة ومنها «شمس المجرة»، وأن الفضل في نجاحه يعود له.