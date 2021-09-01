تقرير علمي: تلوث الهواء يقلل متوسط أعمار 40% من الهنود

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رجح تقرير علمي أن يقلل تلوث الهواء متوسط العمر المتوقع لقرابة 40 % من الهنود بأكثر من تسع سنوات.

وذكر التقرير الذي أعده معهد سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو، أن ما يربو على 480 مليون شخص يعيشون في مناطق شاسعة من وسط وشرق وشمال الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، يعانون من مستويات مرتفعة من التلوث.

يتجول المواطنون الصينيون، في شوارع المدن الصينية الكبيرة، مرتدين الأقنعة، بسبب ارتفاع نسبة التلوث في الهواء، في الوقت الذي تنصح فيه السلطات المحلية، بعدم خروج الأطفال وكبار السن، من منازلهم، ما لم يوجد حاجة ماسة لذلك. - صورة أرشيفية

وقال التقرير إنه «من المثير للقلق أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء في الهند اتسعت رقعتها الجغرافية بمرور الوقت»، حيث تدهورت جودة الهواء بشكل كبير في ولاية ماهاراشترا في الغرب وولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

وأضاف التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام محلية وأمريكية ووكالة رويترز للأنباء، أن «تحقيق أهداف البرنامج الوطني للهواء النظيف والحفاظ عليها» من شأنه أن يرفع متوسط العمر المتوقع في البلاد 1.7 عام ومتوسط العمر المتوقع في نيودلهي 3.1 عام.

عجوز هندي - صورة أرشيفية

ويهدف البرنامج الوطني إلى تقليل التلوث في 102 مدينة هي الأكثر تلوثا بنسبة 20 إلى 30 بالمئة بحلول عام 2024 من خلال خفض الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات وإجراءات أخرى.

تلوث الهواء بدخان مصانع الطوب في طنطا، 6 نوفمبر 2012. - صورة أرشيفية

وكانت نيودلهي العاصمة الأكثر تلوثا في العالم في عام 2020 للعام الثالث على التوالي وفقا لمجموعة آي.كيو إير وهي مجموعة سويسرية تقيس مستويات جودة الهواء بناء على تركيز الجسيمات العالقة في الهواء الضارة بالرئة والمعروفة باسم بي.إم2.5.