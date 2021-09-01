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تتبرع بحصة لقاحاتها ضد كورونا إلى البلدان الأكثر معاناة من الوباء

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كوريا الشمالية تتبرع بحصة لقاحاتها ضد كورونا إلى البلدان الأكثر معاناة من الوباء تتبرع بحصة لقاحاتها ضد كورونا إلى البلدان الأكثر معاناة من الوباء

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اقترحت على مبادرة على «كوفاكس» المدعومة من الأمم المتحدة بإرسال حصتها البالغة نحو 3 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني إلى البلدان التي تعاني من تفشي .

وقالت منظمة اليونيسف، التي تشتري وتقدم اللقاحات نيابة عن برنامج «كوفاكس»، إن وزارة الصحة العامة بكوريا الشمالية أبلغتها بأن 2،97 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، والمزمع إرسالها إلى كوريا الشمالية، يمكن إرسالها إلى مكان آخر.

كما خصصت «كوفاكس» لكوريا الشمالية 1.9 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا»، لكن عملية التسليم تأخرت.

ولاتزال كوريا الشمالية تركز على الحجر الصحي الصارم وفرض ضوابط على الحدود لمنع تفشي الفيروس، لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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