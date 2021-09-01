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تصعيد 4 طلاب من الضبعة النووية ضمن أفضل 50 مصريا بمسابقة مايكروسوفت العالمية

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تصعيد 4 طلاب من الضبعة النووية ضمن أفضل 50 مصريا بمسابقة مايكروسوفت العالمية تصعيد 4 طلاب من الضبعة النووية ضمن أفضل 50 مصريا بمسابقة مايكروسوفت العالمية

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صرح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر ٢٠٢١ أن طلاب تعليم مطروح حققوا خلال هذا الأسبوع مراكز متقدمة في عديد المسابقات المركزية والدولية وذلك في إضاءة مشرقة جديدة وإنجاز مشرف يضاف لسلسلة النجاحات البارزة والإنجازات التي يحققها طلاب تعليم مطروح في الأنشطة التربوية في المسابقات المركزية خلال هذا العام التي تقام بإشراف الوزارة .

وأوضح وكيل الوزارة أن أربعة طلاب من مدرسة الضبعة النووية تم تصعيدهم ضمن أفضل خمسين طالبا على مستوي الجمهورية في مسابقة مايكروسوفت العالمية بعد إجراء التصفية بين 4000 طالبا مصريا بالمسابقة الدولية تم تصفيتهم بعد الاختبار الالكتروني إلى خمسين طالبا والطلاب هم أحمد حامد رمضان ومحمد عماد عبدالعظيم وحسين وليد حسين وإبراهيم السيد عبدالغنى وجميعهم بالفرقة الخامسة، وتم اختيارهم من خلال أعلي الدرجات والتي تم الحصول عليها في أسرع وقت لتبدأ المرحلة النهائية والتي يتم فيها استضافة الطلاب الفائزين في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال الأسبوع الجاري.

وأهدى سلامة الانجاز الجديد إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديراً لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح مؤكداً أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

المصرى اليوم

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