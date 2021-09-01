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في الذكرى الـ15 لرحيل أديب نوبل.. تعرف على أبرز جوائز نجيب محفوظ

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في الذكرى الـ15 لرحيل أديب نوبل.. تعرف على أبرز جوائز نجيب محفوظ في الذكرى الـ15 لرحيل أديب نوبل.. تعرف على أبرز جوائز نجيب محفوظ

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حل الإثنين الماضي 30 أغسطس 2021 الذكرى الخامسة عشر لوفاة نجيب محفوظ االروائي الكبير والذي توفي في 30 أغسطس 2006 عن عمر يناهز الـ94 عاماً والحائز على جائزة نوبل في الأدب كأول أديب عربي.

ومع ذكرى وفاته هل تعلم ماهي الجوائز التي حصل عليها محفوظ في رحلته؟ حصل نجيب محفوظ على العديد من الجوائز المحلية والعالمية في خلال سنوات إبداعه الأدبي، وفقاً لما نقله موقع المتحف الذي يحمل اسمه، ومنها

جائزة الدولة في الأدب والتي حصل في عام 1957، عن رواية «بين القصرين».

سبق تلك الجائزة جائزتين لأوائل روايته وهما جائزة قوت القلوب الدمرداشية عن «رادوبيس»فى عام 1943 وجائزة وزارة المعارف عن «كفاح طيبة»في عام 1944.

وفي عام 1946 حصل محفوظ على جائزة مجمع اللغة العربية عن رواية خان الخليلى التي تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي.

إستمر نجاح محفوظ وأخذ يسطع نجمه في عالم الأدب فحصد المزيد من الجوائز ومنها وسام الإستحقاقفي عام 1962 .

جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1968 .

وسام الجمهورية في عام 1972.

توج نجيب محفوظ ثمار عطاءه الأدبي بأرفع الجوائز على مستوى العالم وهي جائزة نوبل في الأدب في عام 1988 والتي كانت سبباً في إنتشار وترجمة أدب محفوظ عالمياً.

حصل محفوظ على قلادة النيل العظمى في نفس العام وهي أعلى الجوائز بالدولة المصرية.

حصد دروع التكريم وشهادات التقدير والمداليات والدكتوراه الفخرية من مختلف الهيئات والمؤسسات والجامعات مثل جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وجامعة ليدز بالمملكة المتحدة والقسم العربي بالإذاعة البريطانية BBC Arabia ومتحف جوجنهايمودار الأوبرا المصرية والمجلس الأعلى للثقافة.

حصل على العديد من الجوائز بمهرجانات السينما وإتحاد الإذاعة والتليفزيون عن أعماله التي تحولت إلى أفلام تليفزيونية وسينمائية والأعمال التي قام بكتابةالسيناريو لها.

جائزة كفافيس قُدمت إلى محفوظ عام 2004 وتنسب الجائزة للشاعر اليوناني كونستنتينكفافيس، وتقدم كل عامين للمبدعين فقط من واليونان.

تكريماً لسيرته الأدبية تم إصدار جائزة نجيب محفوظ للرواية التي أنشأها قسم النشر بالجامعة الأمريكية في عام 1996، وهي جائزة للروايات المعاصرة تمنح في 11 ديسمبر من كل عام تيمناً بيوم ميلاد الأديب نجيب محفوظ.

المصرى اليوم

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