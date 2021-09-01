نتيجة الدور 2 لإعدادية بني سويف: 74.09% نظامي و74.42% منازل و78% للمهنية و100% للصم وضعاف السمع

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اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020/2021 بنسبة بنجاح 74.09% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 18919طالبًا وطالبة حضر منهم 17948، نجح منهم 13299، فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثانى لطلاب المنازل 74.42%، حيث تقدم للامتحان 557حضر منهم 516ونجح منهم 384طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.01%، حيث تقدم للامتحان 141 طالباً، نجح منهم 110، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الدور الثاني لإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، حيث نجح حميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني والبالغ عددهم 7 طلاب

حيث أشار وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ عمرو شحاتة السيد، أن النسبة العامة للنجاح بلغت في الدورين «89.7%» للطلبة النظاميين بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل في الدورين «الأول والثاني» 81.57%

.وعلى صعيد ترتيب الإدارات «للدور الثانى فقط»، فقد احتلت اهناسيا المركز الأول بنسبة نجاح 84.9%، تلتها إدارة بني سويف في المركز الثانى بنسبة 83.9%، بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 76.8%، وإدارة ببا في المركز الرابع بنسبة 74.6%،وفى المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة74.5%،فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 64.6%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 60.9%

وبذلك يكون ترتيب الإدارات على مستوى الدورين «الأول والثاني»،على النحوالتالي: إدارة بنى سويف في المركز الأول بنسبة نجاح 94.7%، تلتها إدارة اهناسيا في المركز الثانى بنسبة 92.7%،بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 89.7%، وإدارة ناصر في المركز الرابع بنسبة 89.4%، وفى المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة 86.8%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 83.6%،في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 79.4%