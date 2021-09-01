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أسطورة ليفربول يتوقع تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز

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أسطورة ليفربول يتوقع تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز أسطورة ليفربول يتوقع تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز

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تحدث جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول الإنجليزى، عن توقعاته لمصير النجم المصرى محمد صلاح، نجم الريدز، في أنفيلد الذي ينتهى عقده في صيف 2023.

وكان ليفربول جدد مؤخرًا عقود جوردان هندرسون وأليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وآندي روبرتسون وفابينيو وفيرجيل فان دايك.

وقال كاراجر، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أن ليفربول لديه مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم. الأمر لا يتعلق فقط بتجديد هندرسون، لكن يعود إلى عدد اللاعبين الذين وقعوا عقودًا طويلة الأجل، حيث وقع أليسون لست سنوات وجدد فان دايك عقده».

وأضاف كاراجر: «أعتقد أن محمد صلاح سيكون اللاعب التالي الذي يجدد عقده مع ليفربول».

واختتم: «عندما كنت ألعب في النادي في السنوات الماضية، إذا كان لدينا عناصر بهذه الجودة الموجودة الآن فإنهم سيذهبون إلى ريال مدريد أو برشلونة».

المصرى اليوم

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