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"إرواء" و"الراجحي الخيرية" تُوَقّعان اتفاقية تعاون لتوفير سقيا

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تتضمن متابعة مشاريع الآبار ومحطات التنقية والتحلية بمناطق الاحتياج

وقّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"؛ ممثلة في المدير التنفيذي متعب المسيند، اليوم، اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبدالعزيز بن سليمان الراجحي، والتي مثّلها الرئيس التنفيذي للمؤسسة د.خالد الراجحي، وتنص الاتفاقية على التعاون في مجال سقيا .

وأوضح "المسيند" أن الاتفاقية أتت تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات "إرواء"، وتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجهات المانحة في العديد من المجالات؛ لتعميق الأثر وتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة؛ مما يثمر عن الوصول إلى وطن طموح.

وأضاف: تتضمن الاتفاقية الإشراف ومتابعة مشاريع الآبار ومحطات تنقية وتحلية المياه في مناطق الاحتياج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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