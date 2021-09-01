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فتح باب إبداء الرغبات لمشروع حديقة الورود بتبوك.. حتى 30 سبتمبر

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فتح باب إبداء الرغبات لمشروع حديقة الورود بتبوك.. حتى 30 سبتمبر فتح باب إبداء الرغبات لمشروع حديقة الورود بتبوك.. حتى 30 سبتمبر
في إطار جهود وضع المدينة كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة الوطنية

فتح باب إبداء الرغبات لمشروع حديقة الورود بتبوك.. حتى 30 سبتمبر

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء المرحلة الأولى "إبداء الرغبات" ضمن مراحل مشروع حديقة الورود بمدينة تبوك، وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة أن المشروع يُمثل بداية المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص، وتسهم في وضع مدينة تبوك كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة.

وقال أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ: مشروع "حديقة الورود" إضافة نوعية وسياحية للمنطقة، وسيتم طرحه على مرحلتين، الأولى لتأهيل عدد من المتقدمين، والثانية للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذه.

وأضاف: المشروع يُترجم توجهات سمو أمير منطقة تبوك ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعا أمين المنطقة عموم المستثمرين والمهتمين، إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات عامة عن المشروع، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة تبوك https://cutt.ly/iWjGgZE.

يُذكر أن مدة التعاقد لمشروع حديقة الورود الواقعة ضمن الحديقة المركزية بمدينة تبوك تبلغ 25 سنة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 30 ألف متر مربع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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