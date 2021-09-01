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منسوبو إمارة الباحة يتلقون دورة في "الإسعافات الأولية"

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لتيسير تدريبهم وتأهيليهم لمباشرة الحالات الطارئة

منسوبو إمارة الباحة يتلقون دورة في

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دورة "سفير الحياة"، ضمن مبادرة همة السفراء للتدريب لمنسوبي إمارة المنطقة بتوجيه من مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة خالد محمد الغامدي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني: إن تنفيذ هذه الدورات يأتي استمرارًا لرسالتنا الإنسانية تجاه المجتمع لتيسير تدريبهم على الإسعافات الأولية إلى حين وصول الفِرَق الإسعافية، ولتكون الإسعافات الأولية أسلوب حياة لدى المجتمع، وحاجة المجتمع لها لتأهيل جيل قادر ومستعد للحالات الطارئة لا قدر الله.

وأضاف الزهراني، أن مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي، قدّم شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود على دعمه المستمر لأعمال الهيئة بالمنطقة، واحتضان هذه المبادرة في مقر إمارة المنطقة، ونحن مستمرون بإذن الله في نشر الثقافة الإسعافية في المنطقة؛ حيث وصل المستهدفون من هذه المبادرة إلى ١٧٢٣ متدربًا ومتدربة.

منسوبو إمارة الباحة يتلقون دورة في

منسوبو إمارة الباحة يتلقون دورة في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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