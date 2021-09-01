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أمانة الشرقية تحرّر 85 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تحرّر 85 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تحرّر 85 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية
نفّذت 1508 جولات على المنشآت في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تحرّر 85 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1508 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ ما أسفر عن تحرير 85 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.أمانة الشرقية الجديد أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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