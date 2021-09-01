حشيش وهيروين بمليون و300 ألف جنيه بحوزة 5 عاطلين بالإسكندرية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (الدخيلة – ثالث المنتزه – ثان الرمل) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين وهواتف محمولة، وتقدر قيمة المخدرات بحوالى مليون و300 ألف جنيه.