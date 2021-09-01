أخبار عاجلة

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك -
مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد -
جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث -
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
إغلاق مخزن لتعبئة الزيوت بدون ترخيص بالجيزة (صور) -
«عيد الفلاح».. يوم العزة والكرامة -
قطع المياه لمدة ١٢ ساعه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة -
عملية خاصة لإخراج آخر يهودى من أفغانستان -
عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة 6 أفراد في حادث تصادم بدسوق

Print
إصابة 6 أفراد في حادث تصادم بدسوق إصابة 6 أفراد في حادث تصادم بدسوق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص في تقاطع شارع الاستاد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لإجراء الاسعافات لهم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة اشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بتقاطع شارع الاستاد بمدينة دسوق، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج الازم.

وتبين إصابة كلا من نادر السيد محمد،25سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد هيثم شعبان، 12 سنة، بكدماتمتفرقه بالجسم، وفاطمة مصطفي بسيوني،47سنة، بكدمات بالوجه ،ومصطفي محمد بسيوني، 37 سنة، بكسر في الساق، ومجدي مصطفى سلامة ،31 سنة، بكدمات بالوجه والرأس، وأحمد فتح الله عطا،31 سنة ،بجرح قطعي بالوجه،وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى دسوق العام، تحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)