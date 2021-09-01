إصابة 6 أفراد في حادث تصادم بدسوق

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص في تقاطع شارع الاستاد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لإجراء الاسعافات لهم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة اشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بتقاطع شارع الاستاد بمدينة دسوق، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج الازم.

وتبين إصابة كلا من نادر السيد محمد،25سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد هيثم شعبان، 12 سنة، بكدماتمتفرقه بالجسم، وفاطمة مصطفي بسيوني،47سنة، بكدمات بالوجه ،ومصطفي محمد بسيوني، 37 سنة، بكسر في الساق، ومجدي مصطفى سلامة ،31 سنة، بكدمات بالوجه والرأس، وأحمد فتح الله عطا،31 سنة ،بجرح قطعي بالوجه،وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى دسوق العام، تحرر محضر بالواقعة.