حوار مجتمعي في مغاغة بالمنيا حول التكتلات الاقتصادية للنباتات العطرية

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عقدت الوحدة المحلية لمركز مغاغة في المنيا، برئاسة المهندس محمد سيد ليله، رئيس المركز، حوار مجتمعي مع أهالي قرية عباد شارونه، ذلك لمناقشة دراسة التكتلات الاقتصادية للنباتات العطرية بالقرية، ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية حياة كريمة ( برنامج تطوير وتنمية الصعيد).

تم خلال اللقاء مناقشة كيفية تطوير زراعة النباتات العطرية، ومدي تحقيق عائد للمزارعين والدولة، وكيفية إدراجها ضمن الزراعات التعاقدية.

شارك في الحوار المجتمعي، أبناء القرية، وكلا من الدكتورة ماريان عبدالسيد، والدكتورة رحاب عبدالفتاح زهران، بوحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام محافظة المنيا، والدكتور حازم صبري، بوزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

وقد حضر هذه المناقشة كلا من مدير الإدارة الزراعية ورئيس الوحدة المحلية لقرية أبا وعمد ومشايخ القرية وعددا من كبار مزارعي وتجار القرية.