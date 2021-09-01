بعد واقعة طفل المحلة.. برلمانية تطالب بإنشاء وزارة للأسرة ولجنة بمجلس النواب

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طالبت دكتور عبلة الألفي عضو مجلس النواب بإنشاء وزارة للأسرة وكذلك لجنة بمجلس النواب للأسرة من أجل الاهتمام بتنمية الأسرة المصرية والتي هي الحق الأول لفلذات اكبادنا.

وقالت النائبة في بيان لها تعقيبا على فيديو الخطف لطفل الغربية والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والبجاحة والجرأة التي تصرف بها الخاطفون في وضح النهار بإختطاف الطفل من بين يدي والدته ظننت أنه فيديو مفبرك لبث الرعب بين الآمنين وإستبدت بي فكرة المآمرة فصدقتها

ولكن حين تابعت الحدث وحتي نجح رجال الشرطة المصرية بالقبض على الخاطفين في ٢٤ ساعة وبالرغم من إنبهاري بعظمة أداء رجالنا البواسل ولكني وقفت حائرة خائفة مستثارة من هذه الأحداث الغريبة علينا والتي غذت واقعنا بقسوة

وتساءلت النائبة من هؤلاء الاغراب عن المجتمع المصري المسالم المؤمن المتحاب من نسيج واحد والذي يحيا في حضن واحد هو مصر، كيف تربوا وأي لبن رضعوا هل تلقتهم أمهاتهم بحضن دافي أراح نفوسهم المضطربه من عملية ولادة سببت الخلخلة لكل ذرة في كيانهم أم القتهم بعيدا عنها ليعانوا الاضطراب النفسي ويبنوا جبال من الجليد والحقد تجاه هذا العالم والممثل في والداتهم اللاتي إستقبلنهم بمنتهي الجفاء.

قائلة إني أطالب بمنتهي القسوه وتغليظ العقوبة فهذا حق المجتمع وحق العائلة المنكوبة وثمن كل لحظه ألم ورعب مروا بها عل العقاب يزيل مرارة هذا الحدث الفظيع وفي نفس الوقت أطالب من المجتمع ككل أن يقف ليقيم ما نفعل بأطفالنا في الطفولة المبكرة تلك الفترة التي تكون ٩٥٪؜ من فكر ومعتقدات ومفاهيم ومشاعر ومخاوف وقيم أطفالنا

وطالبت النائبة بسن القوانين لالزام الازواج بالاستعداد والتسلح بعلم ومهارات الوالدية …كيف يكونوا آباء وأمهات ويعطوا أولادهم أولوية قصوي في التربية والرعاية في فترة الطفولة المبكره. هل تتخيل اول ٦ سنوات مسئولة عن العمر كله