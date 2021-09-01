زاب ثروت يحيي حفلا بساقية الصاوي..تعرف على الموعد

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تواصل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلاتها الصيفية يوميا في سبتمبر الجاري،وتستضيف الفنان زاب ثروت لإحياء حفل غنائى بمشاركة الموزع الموسيقى سارى هانى السبت 11 سبتمبر بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً .

صورة جديدة للمطرب زاب ثروت - صورة أرشيفية