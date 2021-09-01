زاب ثروت يحيي حفلا بساقية الصاوي..تعرف على الموعد

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تواصل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلاتها الصيفية يوميا في سبتمبر الجاري،وتستضيف الفنان زاب ثروت لإحياء حفل غنائى بمشاركة الموزع الموسيقى سارى هانى السبت 11 سبتمبر بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً .
صورة جديدة للمطرب زاب ثروت - صورة أرشيفية
«زاب ثروت» هو مغني راب وهيب هوب مصرى بدأ مشواره عام 2009 وكانت بدايته القوية مع «كايروكى» في أغنية«اثبت مكانك» وأصدر زاب أكثر من 20 أغنية فردية ومشتركة مع أكثر من مطرب وفرقة «عايدة الايوبي، كايروكي، أسفلت, محمود العسيلى , أسامة الهادى , شيرين عمرو , منة حسين , أمينة خليل وغيرهم.
وأصدر زاب ثروت أول ألبوماته في أبريل 2018 وكان يحتوى على 9 أغاني والذي حقق أكثر من 35 مليون مشاهدة على اليوتيوب، جميع أغانى الألبوم مصورة فيديو من ضمنها 8 مشاركات مع «حمزة نمرة، محمود العسيلى، أمير عيد , احمد شيبه , طارق الشيخ , هانى الدقاق , إنجى نظيف , شريف الهوارى , وأخيراً» سارى هانى «وهو مؤسس الموسيقى في جميع أغانى الألبوم ويعد»سارى«من أنجح الموسيقيين في مصر وخارجها.