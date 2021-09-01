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رئيس جامعة الأقصر يتابع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب

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رئيس جامعة الأقصر يتابع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب رئيس جامعة الأقصر يتابع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب

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أجرى الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية، تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة.
رافق رئيس الجامعة في جولته، كلا من الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، وجمال سيد، أمين الجامعة المساعد، ويحيى أحمد، مدير العلاقات العامة بالجامعة، ومسؤولي الأمن والسلامة المهنية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس الجامعة، إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب المتمثلة في مراجعة مسارات الاتجاهات ونقاط الإخلاء للطوارئ، وإعداد خطة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الأزمات والكوارث، تمهيدا لاعتماد لجنة الأمن والسلامة بالمجلس الأعلى للجامعات لكلية الطب.

وفي ختام الجولة عقد رئيس الجامعة، اجتماعا بمسؤولي الامن والسلامة المهنية بالجامعة، لمناقشة استعدادات تنفيذ خطة إخلاء الطوارئ واجراء تدريب عملي للتعامل مع جميع الأزمات والتصرف السريع والآمن والفعال للخروج من المبنى، وتحديد مسؤولية كل قائد وفرد.

وشدد الدكتور محمد محجوب، على التدريب المستمر لنشر الوعي الثقافي في إدارة الكوارث والأزمات، وتجهيز منظومة للكشف والانذار المبكر، وتوفير اجهزة ومعدات الإطفاء والانقاذ وإشارات السلامة بالمبنى، وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الاتصال المناسبة.

المصرى اليوم

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