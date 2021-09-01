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المنيا تحصد درع التميز في حفل ختام مسابقة talent بالعربي

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المنيا تحصد درع التميز في حفل ختام مسابقة talent بالعربي المنيا تحصد درع التميز في حفل ختام مسابقة talent بالعربي

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شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين في المسابقة القومية «talent» بالعربي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الادباء والاعلامين والشعراء.

وحصلت محافظة المنيا، على درع التميز على مستوي الجمهورية بكافة المجالات بالمسابقة بإجمالي 33 جائزة، وتضم فعاليات المسابقة العديد من المجالات التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الطلائع، لتعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعاً وعطاءًا في مختلف المجالات.

وهنأ محافظ المنيا، أبناء المحافظة الفائزين وكافة المشاركين في الفعاليات، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم الدعم الكامل للموهبين، والذي يعد جزء من خطة المحافظة لتنمية مهارات أبناءها في العديد من المجالات.

وكان تم إطلاق المسابقة القومية «talent» بالعربي بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن تنفيذ تلك الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين، ورعايتهم، وصقل مهاراتهم، وتقديم الدعم لهم، وتسليط الضوء على إبداعاتهم في شتى المجالات، وتتنوع مجالات مسابقة Talent بالعربي ما بين «الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الموسيقى والكورال، الابتكارات العلمية، المبادرات، الفنون الشعبية، الخط العربي، جولدن كيدز، الدوري الثقافي المعلوماتي».

المصرى اليوم

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