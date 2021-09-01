فرنسا تسعى لتطعيم نحو 18 مليون شخص بجرعة ثالثة معززة من اللقاح

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن سلطات البلاد تسعى لتطعيم نحو 18 مليون شخص بجرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا، حتى مطلع العام المقبل.

وأظهرت بيانات حكومية أن نحو 72% من سكان فرنسا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح حتى 30 أغسطس، وأن أكثر قليلا من 65% حصلوا إما على جرعتين أو على جرعة واحدة بعد الإصابة بمرض «كوفيد-19، وليس هناك إجماع بين العلماء أو الهيئات على ما إذا كانت الجرعة المعززة ضرورية.

وتجاوزت الإصابات في العالم 217 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفاة منذ انتشار الجائحة.