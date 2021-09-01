★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت السعودية، اليوم الأربعاء تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية الذي كانت قد أعلنته الخطوط السعودية، عبر حسابها على «تويتر»، في وقت سابق من الشهر الماضي.

وكانت قد أعلنت أن قرار السماح بالسفر لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا، فيما استثنت الخطوط السعودية ت الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح الفئة العمرية الأقل من 12 سنة أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 217 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفاة منذ انتشار الجائحة.