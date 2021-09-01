أخبار عاجلة

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك -
مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد -
جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث -
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
إغلاق مخزن لتعبئة الزيوت بدون ترخيص بالجيزة (صور) -
«عيد الفلاح».. يوم العزة والكرامة -
قطع المياه لمدة ١٢ ساعه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة -
عملية خاصة لإخراج آخر يهودى من أفغانستان -
عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

"فحص المعدات العسكرية".. من داخل مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي

Print
مواضيع متعلقة
كيف ردّ خالد بن سلطان على الذين يقولون إن فورمولا 1 يجب ألا تتعامل مع السعودية؟

كيف ردّ خالد بن سلطان على الذين يقولون إن فورمولا 1 يجب ألا تتعامل مع السعودية؟

مقبرة المحيط الأطلسي.. هذه المنطقة استسلمت لها آلاف السفن في أمريكا

مقبرة المحيط الأطلسي.. هذه المنطقة استسلمت لها آلاف السفن في أمريكا

بوستر .. الأنظار تتجه نحو مهرجان البندقية، وحوار مع مخرج الفيلم التونسي "أطياف"

بوستر .. الأنظار تتجه نحو مهرجان البندقية، وحوار مع مخرج الفيلم التونسي "أطياف"

مصادر لـCNN: ميلانيا ترامب لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض

مصادر لـCNN: ميلانيا ترامب لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض