«الأعلى للثقافة» يستضيف المكرمين من «الشارقة الثقافي» الخميس

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم- وزيرة الثقافة المصرية؛ ورئيس دائرة الشارقة للثقافة عبدالله العويس، يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ لكل من: الشاعر درويش الأسيوطي، والأديب سعيد نوح، والأديب سمير المنزلاوي، الاديب مصطفى نصر

ويأتي التكريم ضمن الدورة السادسة لــ «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي» الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ ويهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزرات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.

يبدأ حفل التكريم في تمام الحادية عشرة صباحًا يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ بحضور عدد من الأدباء والإعلاميين والمسئولين من أصدقاء ومحبي المكرمين.