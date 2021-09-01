رسميًا.. برشلونة يحدد خليفة ميسي في ارتداء القميص رقم «10»

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أثار رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني الكثير من الجدل حول من اللاعب الذي سيخلف ميسي في ارتداء القميص رقم 10 في الفريق الكتالوني.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن إتاحة القميص رقم 10 أمام البرازيلي كوتينيو، لكن إدارة برشلونة تراجعت خوفا من استفزاز الجماهير ومنحه للاعب الذي فشل حتى الآن في إثبات قدراته.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء 1-9-2021 منح القميص رقم 10 إلى النجم الصاعد بقوة انسو فاتي، ونشر فيديو للاعب الصاعد ممسكا بالقميص رقم 10 تحت تعليق: «رقمنا الجديد 10.. صنع في لاماسيا»، وفي إشارة إلى أكاديمية شباب النادي التي أخرجت العديد من النجوم أبرزهم ميسي.