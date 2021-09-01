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مرسيدس-بنز إيجيبت تُعلن عن تعيين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة في

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مرسيدس-بنز إيجيبت تُعلن عن تعيين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة في مصر مرسيدس-بنز إيجيبت تُعلن عن تعيين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة في

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أعلنت مرسيدس-بنز ايجيبت عن تعيين جيرد بيترليش في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة في خلفًا لـ توماس زورن، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو.

وتمتع بيترليش الألمانى الجنسية، بخبرة عالمية تتجاوز 30 عامًا في قطاع السيارات، عمل خلالها في العديد من المجالات داخل القطاع مثل تطوير الأعمال والتمويل ومبيعات التجزئة والوكلاء والتسويق.

وقبل توليه منصبه الجديد في مصر، شغل «جيرد» العديد من المناصب التنفيذية بالشركة منها نائب الرئيس ورئيس القطاع المالى لمدة 4 سنوات في كوريا التي تُعد خامس أكبر أسواق مرسيدس-بنز لسيارات الركوب في العالم، كما شغل منصب مدير عام منطقة شرق الصين لمرسيدس-بنز لسيارات الركوب في الفترة من 2011 وحتى 2013، ثم نائب الرئيس ورئيس القطاع المالى لمرسيدس بنز لسيارات الڤان في الصين خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

قبل ذلك وفى الفترة من 2007 حتى 2010، شغل جيرد منصب رئيس القطاع المالى لمبيعات التجزئة في لكسمبورج، بالإضافة لتوليه عدد من المناصب العليا في المقر الرئيسى لمرسيدس-بنز ومرسيدس-بنز بنك في شتوتجارت. ومن المتوقع أن يكون لخبرات جيرد المتنوعة ورؤيته السوقية دورًا رئيسيًا في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح لمرسيدس-بنز ايجيبت. ومن المقرر أن يتولى توماس زورن منصبًا جديدًا في المقر الرئيسي لشركة دايملر بألمانيا.

لقد تمكن زورن خلال توليه لمنصب الرئيس التنفيذى لمرسيدس-بنز ايجيبت من تحقيق العديد من التغييرات الإيجابية والإنجازات الهامة للشركة التي تحتفظ بمكانتها الرائدة كأفضل علامة تجارية للسيارات الفاخرة في السوق المصرى. ولذلك تتقدم مرسيدس-بنز ايجيبت بكل الشكر والتقدير لتوماس زورن على جهوده المتميزة وانجازاته الهامة خلال الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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