إيرادات السينما في أسبوع : 6 اعمال لنجوم كبار تفشل في تجاوز 15 مليون جنيه (تفاصيل)

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نجخت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، في تحقيق 14 مليون و347 ألف جنيه،الأسبوع الماضي، وتصدر شباك التذاكر فيلم «الإنس والنمس» محققاً 5 مليون و399 ألف جنيه.

ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، محققاً إجمالي 44 مليون و188 ألف جنيه في 4 أسابيع عرض.

ثم جاء فيلم «٢٠٠ جنيه» محققا إيرادات متواضعة في أول أسابيع عرضه، رغم أنه عمل صاحب ميزانية ضخمة،ويشارك في بطولته كوكبة كبيرة جداً من نجوم السينما، أصحاب الجماهيرية الكبيرة، وجني في أسبوع عرضه الأول 3 مليون و7 آلاف جنيه فقط.

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

يليه فيلم «موسي» بـ 2 مليون و705 ألف جنيه، في ثالث أسبوع عرض، العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس .

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، محققا إجمالي 12 مليون و131 ألف جنيه.

ثم فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً مليون و987 ألف جنيه في الأسبوع الماضي وإجمالي 55 مليون جنيه و359 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بـ 773 ألف جنيه، ليحقق إجمالي 38 مليون و939 ألف جنيه في 8 اسابيع عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وتذيل القائمة فيلم «مش أنا» بـ 475 ألف جنيه ويصل إجمالي إيراداته 45 مليون جنيه، في 10 أسابيع عرض، في يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.