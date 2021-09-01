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دماء على مائدة جلسة صلح.. قتل سائق على يد جاره بـ«سنجة» ببولاق

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دماء على مائدة جلسة صلح.. قتل سائق على يد جاره بـ«سنجة» ببولاق دماء على مائدة جلسة صلح.. قتل سائق على يد جاره بـ«سنجة» ببولاق

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تحولت جلسة صلح بين سائق «توك توك» وجاره إلى جريمة قتل، راح ضحيتها «الأول» إثر طعنة سددها له الجار بـ«سنجة»، لتصبح الجريمة حديث الأهالي بشارع العشرين في منطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

كان المتهم تشاجر مع جاره السائق قبل أيام، بسبب اصطدمه بابنته بالشارع، وخلال جلسة صلح عقدها الأهالي لهما، استشاط «الأول» غضبًا بسبب استفزاز الطرف الثاني له- على حد قوله بتحقيقات النيابة العامة، فاستل سلاحًا أبيض «سنجة»، وطعن به الجار ليسقط جثة هامدة، وسط ذعر النّاس الذين لم يصدقوا ما آلت إليه الأحداث.

عقب ارتكاب الجريمة، حضرت أجهزة الأمن إلى شارع العشرين، وضبطت المتهم الذي اعترف بأن جاره سائق الـ«توك توك» صدم ابنته الصغيرة بالمركبة، وحدثت بينهما مشادة كلامية وسبّاب متبادل، وعقب ذلك أراد الأهالي الصلح بينهما، وخلال جلسة جمعتهما لتصفية الخلاف استفزه الطرف الثاني بالكلام فارتكب جريمته.

المصرى اليوم

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