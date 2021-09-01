حشيش وبانجو وسلاح بحوزة عناصر إجرامية في دمياط

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن دمياط نشاط تشكيل عصابى مكون من (8 عناصر إجرامية «لأربعة منهم معلومات جنائية») تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط للاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (6) من المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ومزاولتهم نشاطهم الإجرامى، وضُبط بحوزتهم (25 كيلو جراما لمخدر البانجو – كمية لمخدر حشيش وزنت 3،200 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من طلقات الخرطوش – 2 دراجة نارية «بدون لوحات» – أدوات لتغليف وتقطيع المواد المخدرة- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة- 4 قطع سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم.