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مناظرة جثة شاب أفريقي انتحر شنقًا ببولاق: مدلى بحبل معلّق في «جنش»

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مناظرة جثة شاب أفريقي انتحر شنقًا ببولاق: مدلى بحبل معلّق في «جنش» مناظرة جثة شاب أفريقي انتحر شنقًا ببولاق: مدلى بحبل معلّق في «جنش»

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تسلمت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، اليوم الأربعاء، تحريات أجهزة الأمن بشأن واقعة انتحار شاب يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية شنقًا داخل غرفته.

أفادت التحريات بأنه لا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة، وأن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة.

صنع لنفسه مشنقة

وعاينت النيابة مكان الواقعة، وتبينّ أن الشاب صنع لنفسه مشنقة وعلقها في «جنش» مروحة سقف، وتخلص من حياته شنقًا.

وقال صديق الشاب المنتحر للنيابة إنه كسر باب شقة صديقه بعدما طرق الباب كثيرًا واتصل على هاتفه دون جدوى، فوجد جثته معلقة بـ«الجنش».

حبل مصنوع من البلاستيك معلق في «جنش»

بداية الواقعة، كان بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل الشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة إفريقية مشنوقًا ومدلى بحبل مصنوع من البلاستيك معلق في «جنش» المروحة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة المبدئي بعدم وجود شبهة جنائية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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