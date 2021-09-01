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ضط عاطلين بحوزتهما اسلحة وزخيرة فى إدفو

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ضط عاطلين بحوزتهما اسلحة وزخيرة فى إدفو ضط عاطلين بحوزتهما اسلحة وزخيرة فى إدفو

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام شخصين بدائرة مركز شرطة إدفو بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة - 2 خزينة- عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدرى البانجو والحشيش – 3 قطع سلاح أبيض - ومبلغ مالى ).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

المصرى اليوم

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