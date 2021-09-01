نجيب محفوظ «ابن النكتة».. حكايات كوميدية في مسيرة «أديب نوبل»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرف نجيب محفوظ بـ«الكاتب العالمي» و«أديب نوبل» بين القراء والمثقفين وغيرهم، وظل محتفظا بمكانته الفكرية والأدبية بين جميع الأوساط طوال حياته وحتى يومنا هذا، بعد مرور 15 عامًا على رحيله، إلا أنه بين أصدقائه والمقربين لم يكن فقط صاحب هذه الألقاب، خاصة بين شلته، شلة الحرافيش، والتي تمتع فيها بصفة أخرى سرعان ما يلاحظها كل من اقترب منه، ابن النكتة.

كان «محفوظ» لا يترك فرصة أو مناسبة أو موقف إلا ويترك تعليقا ساخرا عليه، على حد رواية عدد من المقربين منه، خاصة الذين كتبوا عنه ووثقوا تجاربه ومشواره سواء في حياته أو بعد الوفاة.

وفي التقرير التالي، يستعرض «المصري اليوم» بعض الحكايات الكوميدية عن نجيب محفوظ، بمناسبة ذكرى رحيله الـ15.

نقلت صحيفة الجريدة «الكويتية»، عن روايات من أصدقاء نجيب محفوظ، بعض الحكايات والمواقف التي جمعته بهم، وذلك ضمن سلسلة بعنوان «حكاوي الراوي نجيب محفوظ»، ومن بينها حكاية عن صديق شبابه الدكتور أدهم رجب.

يحكي «رجب» عن صديقه، أنه كان «جبارًا في النكتة» وصاحب سرعة بديهة غير عادية، حتى أن أشهر المضحكاتية، وعتاولة النكتة في الحارة الشعبية وعلى مقهى الفيشاوي بالتحديد، لا يستطيعون الوقوف أمامه أو مجاراته. وكان صوته الجهوري أبرز ما يميزه.

يؤكد على ذلك صديقه في شلة الحرافيش، الكاتب زكي سالم، والذي نشر كتابا يحمل عنوان «صداقة ممتدة»، وفيه حكى بعض المواقف التي مرت على الشلة، الغريبة منها والكوميدية، وبالطبع كان محفوظ بطلا أساسيا.

ومن بين الحكايات، يروي «زكي» أن صديقه أديب نوبل حكى ضمن كواليس التحاقه بكلية الآداب، قسم الفلسفة، لحظة أول لقاء جمعه بالكاتب الكبير طه حسين، والذي كان عميدا للكلية آنذاك.

سأل «حسين» تلميذه لماذا اخترت الفلسفة بالتحديد، فما كان من محفوظ إلا أن غرق في حديث طويل محاولا التعبير عن رأيه، فأوقفه الدكتور فجأه مداعبا: «إنك حقا تصلح لدخول قسم الفلسفة، فكلامك غير مفهوم».

ومن بين الحكايات أيضًا داخل نفس الكتاب، يروي «سالم» كواليس لقاء جمع بين الأديب العالمي، والكاتب الكبير توفيق الحكيم، على مقهى بالإسكندرية. وهناك، قال الحكيم، والذي كان معروفا بالبخل بين الوسط الثقافي: «لو طلبت لك اليوم فنجان قهوة على حسابي، هاتضطر تطلب لي المرة الجاية فنجان على حسابك، فمافيش داعي من البداية، وخلي كل واحد يدفع حسابه لنفسه»، ليرد نجيب بذكاء وسرعة بديهة: «إذا كنت خايف إني أطلب لك المرة الجاية على حسابي، فأوعدك مش هعمل كده، وتقدر دلوقتي تطلب لي فنجان على حسابك وأنت مرتاح».

وفي لقائه بأحد المسؤولين، بعد الضجة التي أحدثتها روايته «ثرثرة فوق النيل»، وانتقادها للأوضاع السياسية والاجتماعية وغيرها، أجاب محفوظ عن سؤال «ماذا تقصد من حوار شخصيات الرواية؟» بـ«ده كلام محششين».

الكاتب الراحل جمال الغيطاني، كانت تجمعه علاقة قوية بالأديب العالمي، وعلى أثرها أصدر كتابه «المجالس المحفوظية»، والذي يحكي فيه موقفا لنجيب لحظة وقوع زالزال عام 1992.

كانت الفنانة برلنتي عبدالحميد، تسكن في الطابق العلوي، فوق شقة نجيب محفوظ، في حي العجوزة بالقاهرة. وعند وقوع الزلزال، اهتزت العمارة بشدة، بينما محفوظ جالسا في صالة منزله، يتطلع إلى السقف ويسرح بخياله في عز الكارثة، قائلا للغيطاني: «كنت أنتظر سقوطه، وسقوط برلنتي عبدالحميد في حجري».

لا يتوقف نجيب عند حدود اختراع النكتة على الآخرين ومن حوله فقط، بل كان يؤلفها على حساب نفسه أيضًا، ففي المرة الأولى التي شاهد فيها تمثاله بميدان «سفنكس» علق قائلا: «يبدو أن النحات لم يقرأ لي سوى رواية الشحاذ».

وكذلك، عندما استقبل خبر فوزه بجائزة نوبل العالمية، ورن جرس الباب، استقبل سفير السويد بالبيجاما، ورائحة فمه يفوح منها البصل، الذي كان يأكله وفق نصيحة صديقة المخرج توفيق صالح، لتخفيض السكر. وقتها ترك كل مظاهر الاحتفال، واتصل بصديقه ليسأله بسخرية: «هل كان من الضروري في أسبوع جائزة نوبل أن تقول هذه النصيحة؟!».