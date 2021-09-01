أخبار عاجلة

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك -
مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد -
جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث -
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
إغلاق مخزن لتعبئة الزيوت بدون ترخيص بالجيزة (صور) -
«عيد الفلاح».. يوم العزة والكرامة -
قطع المياه لمدة ١٢ ساعه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة -
عملية خاصة لإخراج آخر يهودى من أفغانستان -
عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإسكندرية تحصد 28 مركزًا بمسابقة «أراب جوت تالنت».. و«الشريف»: الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب (صور)

Print
الإسكندرية تحصد 28 مركزًا بمسابقة «أراب جوت تالنت».. و«الشريف»: الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب (صور) الإسكندرية تحصد 28 مركزًا بمسابقة «أراب جوت تالنت».. و«الشريف»: الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين في المسابقة القومية «بالعربي talent»، مساء أمس والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.

وهنأ المحافظ طلائع الإسكندرية، الذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية،موضحاً أن الإسكندرية حصدت ٢٨ مركز بمسابقة «بالعربي talent» أو«آرب جوت تالنت» في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن اجمالي طلائع الإسكندرية المشاركين في المسابقة بلغ عددهم ١۰۰ من الطلائع الموهوبين فی مجالات الفنون التشكيلية والرسم والتصوير والتصوير الضوئي والغناء والموسيقى والشعر والتمثيل والقصة القصيرة والخط العربی.

وأشاد المحافظ بالمسابقة التي تأتى في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب، بما يساهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية، التي تساعدهم على التفكير والإبداع، ورفع المستوى الفكري والثقافي وتوجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

وخلال الاحتفال؛ كرم وزير الشباب والرياضة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك لكون محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات مشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية.

الاسكندرية تحصد 28 مركزا بمسابقة "أراب جوت تالنت" .. و"الشريف": الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم (صور)
الاسكندرية تحصد 28 مركزا بمسابقة "أراب جوت تالنت" .. و"الشريف": الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم (صور)
الاسكندرية تحصد 28 مركزا بمسابقة "أراب جوت تالنت" .. و"الشريف": الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم (صور)
الاسكندرية تحصد 28 مركزا بمسابقة "أراب جوت تالنت" .. و"الشريف": الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

مفتي الجمهورية يُشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" ويدعو المواطنين للمساهمة الفعالة

مفتي الجمهورية يُشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" ويدعو المواطنين للمساهمة الفعالة

البكتيريا انتشرت في جسدها.. والد الطالبة منة: نقل ابنتي للمستشفى العسكري بعد توجيهات السيسي

البكتيريا انتشرت في جسدها.. والد الطالبة منة: نقل ابنتي للمستشفى العسكري بعد توجيهات السيسي

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية