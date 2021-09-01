الإسكندرية تحصد 28 مركزًا بمسابقة «أراب جوت تالنت».. و«الشريف»: الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين في المسابقة القومية «بالعربي talent»، مساء أمس والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.

وهنأ المحافظ طلائع الإسكندرية، الذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية،موضحاً أن الإسكندرية حصدت ٢٨ مركز بمسابقة «بالعربي talent» أو«آرب جوت تالنت» في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن اجمالي طلائع الإسكندرية المشاركين في المسابقة بلغ عددهم ١۰۰ من الطلائع الموهوبين فی مجالات الفنون التشكيلية والرسم والتصوير والتصوير الضوئي والغناء والموسيقى والشعر والتمثيل والقصة القصيرة والخط العربی.

وأشاد المحافظ بالمسابقة التي تأتى في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب، بما يساهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية، التي تساعدهم على التفكير والإبداع، ورفع المستوى الفكري والثقافي وتوجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

وخلال الاحتفال؛ كرم وزير الشباب والرياضة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك لكون محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات مشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية.

الاسكندرية تحصد 28 مركزا بمسابقة "أراب جوت تالنت" .. و"الشريف": الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم (صور)

الاسكندرية تحصد 28 مركزا بمسابقة "أراب جوت تالنت" .. و"الشريف": الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم (صور)

الاسكندرية تحصد 28 مركزا بمسابقة "أراب جوت تالنت" .. و"الشريف": الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم (صور)