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فيلم «200 جنيه» يحقق 3 مليون و7 آلاف جنيه في أول أسابيع عرضه

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فيلم «200 جنيه» يحقق 3 مليون و7 آلاف جنيه في أول أسابيع عرضه فيلم «200 جنيه» يحقق 3 مليون و7 آلاف جنيه في أول أسابيع عرضه

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حقق فيلم «٢٠٠ جنيه» إيرادات متواضعة في أول أسابيع عرضه، رغم أنه عمل صاحب ميزانية ضخمة، ويشارك في بطولته كوكبة كبيرة من نجوم السينما، أصحاب الجماهيرية الكبيرة، وجني في أسبوع عرضه الأول 3 مليون و7 آلاف جنيه فقط.

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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