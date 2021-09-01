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الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب التقدم للمشاركة في مسابقاته (تفاصيل)

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الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب التقدم للمشاركة في مسابقاته (تفاصيل) الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب التقدم للمشاركة في مسابقاته (تفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (ASFF ) عن فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير 2022.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الأفلام في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر المهرجان إضافة بعض المسابقات لفغالياته ومنها المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك، المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقي، سابقة أفلام الطلبة (للمصريين).

ويمكن لصناع الأفلام التقدم من خلال موقع Film Freeway لأول مرة خلال دورات المهرجان عبر الرابط: https://filmfreeway.com/AlexandriaShortFilmFestival-egypt

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية والدولية.

المصرى اليوم

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