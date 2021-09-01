«مش بالحظوظ»..عفروتو يتفوق على روبي ومريام فارس في قائمة أكثر 20 أغنية استماعا (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت منصة «سبوتيفاي» الموسيقية عن أكثر الأغاني استماعا خلالها في موسم صيف 2021 وهي أغنية «مش بالحظوظ» لـ«عفروتو»، وأوردت المنصة في بيان لها: يُعبر عنوان الأغنية عنها بدقة، فتربع عفروتو على قمة القائمة كان نتيجة التفاني لا الحظ، ولم تجتاح»مش بالحظوظ«الشواطئ المصرية فقط، بل أيضًا شواطئ الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والسعودية، ونجح عفروتو في جعل معجبيه يحفظون أهم مقاطع أغانيه مثل على«بعضي وسوجارة وابن السيوف وأداري»، ويرددونها مرارًا وتكرارًا.

عفروتو

من جانبه علق «عفروتو» على تصدر أغنيته عبر المنصة: «عايز أشكر جمهوري لأنه خلاني جزء من الصيف بتاعهم».

وأظهرت بيانات الاستماع بالمنصة أن هذا الصيف شهد نجاح الكثير من أغنيات موسيقى الهيب هوب، حيث احتل مغنو الراب المصريين 4 مراكز ضمن أنجح 5 أغاني في الصيف، ففي المرتبة الثانية حلت أغنية ويجز «أسياد الصوت» ،وتلتها «تسلا» لمروان موسى في المركز الثالث، و«حبيبتى» لحسن شاكوش وياسمين رئيس في المركز الرابع، و«خد وهات» لويجز وL5VAV في المركز الخامس.

مريام فارس - صورة أرشيفية



واحتل «ويجز» مركزين آخرين على قائمة أغاني الصيف في مصر بـ «عفاريت الأسفلت» (في المركز الـ 12) و«مش فير» (في المركز الـ 16).

[image:5:center]

وتألقت النجمات هذا الصيف، حيث احتلت كل من روبي وميريام فارس مراكز في قائمة أغاني الصيف بأغنيتي «حتة تانية» و«زهرة حالة حلوة».

تعرف على أهم 20 أغنية بمصر في الصيف عبر القائمة التالية:

«مش بالحظوظ»- عفروتو

«أسياد الصوت»- ويجز وLZHYMR

«تسلا»- مروان موسى

«حبيبتي»- حسن شاكوش وياسمين رئيس

«خد وهات» ويجز وL5VAV

«الملوك»- أحمد سعد وعنبة ودوبل زوكش

«SIRI»- شاهين

«Beggin»- Måneskin

«CTRL»- مروان بابلو

«العو»- دوبل زوكش وعنبة وأبوالأنوار

«MONTERO (Call Me By Your Name)»- Lil Nas X

«عفاريت الأسفلت» – ويجز

«غابة»- مروان بابلو

«متغاظ يالا عارفك مننا متغاظ»- مصطفى الدجوي ومحمد زيزو.

«سلامات على ناس عملولي أخوات»- أمين خطاب وزعبلاوي.

«مش فير» – ويجز

«حتة تانية»- روبي

«ايه ده ايه ده»- الصواريخ

«مممم ممممم»- أبوالأنوار

«زهرة حالة حلوة»- ميريام فارس وآسر ياسين