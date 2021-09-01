رفع كفاءة الطرق في حي المطار استعدادا للموسم السياحي الجديد في الأقصر

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قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق المطار، وذلك في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد .

وشملت جولة لطفي، متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفغ كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطريق المطار ابتداءً من كوبري المطار مرورأ بكمين منشأة العمارى وميدان النافورة وصولاً حتى بوابة ميناء الأقصر الجوي.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقاً للخطط التي تم وضعها، بالإضافة إلى تكثيف اعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية؛ وخاصة الإهتمام بنظافة الجزر في منتصف الطريق وعلى جانبى الطريق المؤدى للمطار، وسرعة الإنتهاء من توحيد طلاء المنازل المطلة على طريق المطار والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية .

كما تابع لطفي جولته بتفقد أعمال وضع حواجز خرسانية (نيو جيرسي) أمام مداخل المصارف والمساقي والترع وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي وإزالة التشوه البصري.

رافق رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة كل من شعبان طايع رئيس حي المطار، ومحمد فوزي نائب رئيس الحي.