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تستضيف جمعية مصر الجديدة، برئاسة الكتور نبيل حلمى المؤتمر الطلابي لطلبة كلية الصيدلة جامعة عين شمسscopes، بمشاركة 60 طفل وطفلة، والذى يهدف لتوعية الاطفال بالامراض المنتشرة مثل فقر الدم والانفلونزا والسكر، وذلك في الساعة11 من صباح الغد الخميس ولمدة ساعتين في مكتبة مصر الجديدة للطفل احدى القلاع الثقافية التابعة للجمعية .

يقول الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة ان فعاليات المؤتمر ترتكز على الجانب الدرامى، بتقديم سلسلة من المسرحيات ينفذها طلبة وطالبات كلية الصيدلة بمشاركة الاطفال، والتى تتناول الجوانب الصحية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة والمنتشرة بين افراد المجتمع .

واردف حلمى، أن المشاركة في المؤتمر تأتي من منطلق تحقيق أهداف الجمعية بالتوعية في كافة المناحي الاجتماعية ولاسيما التوعية الصحية والنهوض بصحة أفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم الصحة بين أفراده، وإن الجمعية تحرص على تقديم برامج مختلفة طوال العام تصل من خلالها إلى أكبر شريحة في المجتمع بمختلف مستوياتهم .

من جانبها أكدت سهام الجوهري، نائب رئيس جمعية مصر الجديدة على حرص الجمعية على تنظيم الفعاليات الثقافية بالصحة العامة طوال العام، والبرامج التوعوية التي لا تغفل الجوانب التفاعلية والترفيهية، مثل الدراما، بتقديم عروضا مسرحية تثقيفية عن الصحة العامة بواسطة دمى وعرائس على المسرح بمرافقة الأطفال، إضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب الحركية الترفيهية، ما يسهم في بناء جيل من الأطفال الأصحاء ومجتمع صحي .

كما اوضحت الجوهرى، ان المدخل الدرامى يعد أحد مداخل التعلم التي تساعد المتعلم والمعلم على بلوغ أهداف عديدة قد يصعب تحقيقها من خلال الأساليب التقليدية، ومن هنا فإن العروض الدرامية إذا کانت تخاطب عقل المتعلم وترفع من مستويات الدافعية للتعلم، فهى تساعد أيضا على تکوين الاتجاهات الموجبة وتثرى القيم الثقافية، والاجتماعية، والعلمية.. وغيرها.